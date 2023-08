Lääneranna muudab koolikorraldust

Lääneranna volikogu peab neljapäeval vastu võtma mitu valla koolikorraldust puudutavat määrust.

Lääneranna vallavolikogu otsustas 24. märtsil valla haridusasutuste ümberkorraldamise, millega suletakse Metsküla algkool ja Lõpe põhikool ning muudetakse Virtsu põhikool neljaklassiliseks ja Varbla põhikool kuueklassiliseks algkooliks. Otsusele on järgnenud kohtuvaidlused, milles seni on edu saatnud koolipidajat.

