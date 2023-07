Haapsalu apteeker Inna Varbola vormis poolteise aasta emotsioonid vabavärsilisteks luuletusteks ja andis oma kulu ja kirjadega välja.

Haapsallased teavad Varbolat peatänava ääres asuva apteegi leti tagant, aga ei aimagi, et vahepeal lipsab farmatseut rohupoe tagaruumi, et kirja panna just sündinud luuleread. „Vahel olen tõesti ka apteegis kirjutanud,” tunnistas Varbola. „Kui kohe kirja ei pane, siis on luuletus kadunud.”

