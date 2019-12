Haapsallased otsivad mööda apteeke ravimeid taga

Haapsalu apteekrid ja perearstid kinnitavad nagu ühest suust, et sellist ravimipuudust kui tänavu pole nende silmad veel näinud.

„Just oli üks kõne, kus patsient helistas, et rohtu pole saada,” ütles Haapsalu perearst Helle Saarsoo. Viimastel kuudel helistatakse sel põhjusel massiliselt. Kõige hullem on Saarsoo sõnul vererõhurohtudega ja pole ka mingit infot, kui kaua kriis kestab.

„Täna olen pidanud kaks raviskeemi muutma – ravimit vahetama,” ütles Saarsoo. Hiljuti helistas patsient, kes oli kuulnud, et Märjamaa apteegis on tema rohtu saada, küsis uut retsepti, et läheb ostab kõik ära. „Inimesed ajavad üle Eesti rohtu taga, see pole normaalne,” ütles Saarsoo.

Haapsalu apteekrid laiutavad samuti käsi. „Küsige parem, mida meil on,” ütles Haapsalu Vana apteegi proviisor Aire Rohela vasuseks küsimusele, mis rohtu neil pole. Otsas oli Vanas apteegis juba nädalaid podagraravim Allopurinol.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!