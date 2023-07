Kohut käimine maksab niisama palju kui Metsküla kooli pidamine

Lääneranna vallavalitsus kulutab lapsevanematega kohut käimiseks 40 000 eurot, umbes niisama palju raha kulub aastas Metsküla kooli üleval pidamiseks, kirjutab Postimees.

Lääneranna vallavalitsusel on pooleli praegu viis kohtuasja lapsevanematega. Märtsis tehtud koolide sulgemise või põhikoolist algkooliks muutmise otsused on kohus vaidlustanud Metsküla, Virtsu, Lõpe, Koonga ja Varbla lapsevanemad.

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare tegi juuni viimastel päevadel korralduse, et maksta vallavalitsuse reservfondist 40 000 eurot kohtukulude katteks.

Metsküla kooli majanduskulu on aastas umbes 40 000 eurot. See on summa, mille vallavalitsus peab maksma lisaks riigikassast tulevale toetusele.

Lääneranna volikogu otsustas 21 õpilasega Metsküla kooli sulgeda selle aasta augustist.