Henry-David Varema ja Mihkel Poll pühendavad kontserdi Rahmaninovi 150. sünniaastapäevale

Rahvusvaheliselt tunnustatud interpreedid, tšellist Henry-David Varema ja pianist Mihkel Poll, annavad 14. juulil kontserdi Uuemõisa mõisas.

Foto autor: Kaupo Kikkas

Eelseisval kontserdil kohtub publik poeetilise muusikaga, mis toob esile tšello ja klaveri sügavalt emotsionaalse väljendusrikkuse. “Kõlavad Tõnu Kõrvitsa, Mihkel Lüdigi, Heino Elleri ja Sergei Rahmaninovi teosed, olgu selleks intiimsed laulud või suurejoonelised suurvormi osad, mis kõik peegeldavad muusika hingestatust ja väljenduslikkust,” kirjeldab kavavalikut tšellist Henry-David Varema. Õhtu tõeliseks tipphetkeks on Sergei Rahmaninovi, kelle sünnist möödub tänavu 150 aastat, sonaat tšellole ja klaverile. Varema sõnul on tegemist teossega, mis pulbitseb emotsioonidest ja muusikalisest intensiivsusest: “Valmistuge sisenema maailma, mis on pühendatud lüürilisusele ja romantilisusele”.

Kontserdipileti hinna võib iga külastaja ise valida summadest 5, 10, ja 15€. Piletid saadaval Piletilevis ja Fientas ning pool tundi enne kontserdi algust kohapeal.