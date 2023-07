Presidendi kõne noorte laulu- ja tantsupeol „Püha on maa“

Armsad laulu- ja tantsupeolised! Kallis Eesti!

Armastus on kõige all*. Ka siis, kui seda laulu- ja tantsupeo erilist tunnet, vaimu ja hingust me argiellu kaasa võtta ei saa, siis kõige all hõõguva armastuse me saame. Üksmeele me saame. Ja peamegi.

Üksmeel ei pea olema kõiges, aga see peab olema peamises. Üksmeel peab olema tahtes pidada oma riiki. Üksmeel peab olema soovis hoida oma keelt ja kultuuri.

Üksmeel peab olema soovis kaitsta ja austada kõiki inimesi, kellega koos me siin väikses Eestis elame. Sest see on meie ainus Eesti ja me oleme siin koos. Selle kõige alus on armastus teise inimese ja oma maa vastu. Maa vastu, kus kehtib Jakob Hurda tõde: me ei ela üksnes leivast.

Me vajame lisaks leivale veel midagi, mis annab mõtte tööl- ja kooliskäimisele, vaidlustele igapäevaelus, murele meie rahva kestmise pärast. Midagi hoomamatut. Midagi suuremat. Püha, mis on kõrgem argisest nagu isamaagi. Ja ainult meie saame seda maad pühaks pidada, pühana hoida, pühaks laulda.

Ma tänan kõiki, tänu kellele on tänavune noortepidu teoks saanud alates üldjuhtidest, korraldajatest ja dirigentidest-tantsujuhtidest kuni lapsevanemani, kes veel täna öösel triikis oma lapse rahvariideid, kokani, kes keetis laulupeosuppi ja bussijuhini, kes viib laulu- ja tantsupeolised siit täna turvaliselt koju.

See ongi meie kõigi üksmeelses soovis iga päev uuesti sündiv Eesti ime, kus armastus on kõige all.

Elagu meie püha maa igavesti! Elagu Eesti!

* Hando Runnel, „Kõige all“