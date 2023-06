Mis on seina sees? Ekspert selgitab

Kas oled kunagi naela seina lüües mõelnud, et mis seal teisel pool on ja ega puurides äkki mõnd olulist kommunikatsiooni ei taba? Aga miks sein mõnikord läbi kostab? Bonava Eesti kvaliteedijuht Tanel Villmäe räägib lähemalt, mida on oluline oma koduseinte kohta teada.

Esmalt tasub meeles pidada, et kõik kommunikatsioonid – elektrijuhtmed, veetorud ja muu jooksevad alati pistikutest või sõlmedest otse horisontaalselt või vertikaalselt. Mitte kunagi ei paigutata neid diagonaalis. „Seega kui näed, kus asuvad pistikud, lülitid või kraanid, siis võid üsna kindel olla, et nendest otse üles-alla või paremale-vasakule jooksevad kommunikatsioonid ning nendesse kohtadesse naela seina lüüa ei tasu,“ selgitas Villmäe.

Keerulisem tundub esmapilgul vannitubadega, kus pistikud ja kraanid paiknevad seinas lähestikku, aga uus peegel vajab ju kraanikausi kohale paigaldamist. Mitmetes uusarendustes on vannitubades ripplaed, mis annab võimaluse järgi vaadata, kust lae servast need veetorud täpselt jooksevad. Garantiijuhtumite statistika näitab, et kogemata veetorudesse puurimist tuleb ette rohkem, kui võiks arvata. Sestap soovitab Villmäe kindlasti eelnevalt veenduda, et soovitud kohas mõnd toru või juhet ei jookse.

Uue kodu puhul tasub jälgida, kuidas on arhitektuuriliselt ruumid jaotatud, sealhulgas seda, kuidas asetsevad ruumid ka kõrvalkorterite suhtes. Näiteks vee voolamise heli kandub hõlpsasti edasi, seega kui magamistoa seina taga asub vannituba, tasub heliisolatsioonis eelnevalt veenduda ja võimalusel kasvõi lihtsalt testimas käia, kas naabrit on seina taga kuulda.

Samuti tasub kodu soetades üle vaadata, kus asetsevad korteri elektripistikud nii korterisiseselt kui ka kõrvalkorteri suhtes. Kui need on täpselt kohakuti, võib üsna kindel olla, et seina taga toimuv hakkab läbi kostma. Villmäe selgitas, et see oleks sama, kui jätta kahe korteri vahelise seina sisse lihtsalt auk. Pistikud ja juhtmed ise heli piisavalt ei summuta.

Seintel on mitu funktsiooni – siseseinad on suuresti arhitektuurilise eesmärgiga, välisseinad aga kannavad olulist rolli konstruktsioonis, soojapidavuses ja heliisolatsioonis. „On üsna tavapärane, et köögi asukoht korteris on pigem siseseinas kui välisseinas. See tähendab aga, et kergseina sisse tuleks eelnevalt paigaldada ka näiteks vineer. Sedasi on kappide paigaldamine lihtsam,“ nõustas Tanel Villmäe.

Välisseinte puhul tasub vaadata aga seda, kus paiknevad korteri suhtes liftišahtid ja trepikojad ning kui ostetakse alles ehitusjärgus korterit, siis julgustab Bonava kvaliteedijuht arendajalt uurima, kuidas on suuremate müraallikate puhul heliisolatsioon lahendatud.

Kertu-Kätlin Käis

Bonava Eesti