Uuest aastast muutub maamaks

Omavalitsused kehtestavad järjest uusi maamaksumäärasid, sest läinud aastal tõusis maa hind ja vähenesid seadusega ette nähtud maamaksumäärad.

Kui Lääne-Nigula ja Lääneranna vald on uusi maksumäärasid vastu võttes arvestanud, et maamaksust laekuv tulu tõuseb 10 protsenti – just nii palju on seadusega lubatud ühel aastal maamaksu tõsta –, siis Vormsi vallavanem Maris Jõgeva ütles, et nende vallas väheneb omavalitsusele maamaksust laekuv tulu järgmisel aastal hoopis kolmandiku võrra.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!