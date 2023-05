Reedeni on Haapsalus mammograafiabuss

Reedeni peatub Haapsalus Rannarootsi keskuse parklas mammograafiabuss, kus naised saavad osaleda rinnavähi sõeluuringus.

Läänemaal oli rinnavähi sõeluuringul osalemise määr pisut üle Eesti keskmise.

2022. aastal osales Eestis sõeluuringul 64 protsenti kutsututest ehk 54 406 naist. Läänemaal oli osalusmäär 66 protsenti. Rinnavähki haigestumise ja suremuse vähenemiseks peaks sõeluuringul osalema aga vähemalt 70 protsenti kutsutud naistest.

Mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse kuu, mille raames juhib tervisekassa kampaaniaga „Pealt ei paista. Kindlam on kontrollida” tähelepanu just vähi ennetamise ning varase avastamise tähtsusele.

Läänemaal oli 2022 aastal sõeluuringule kutsutud 1538 naist, kellest osales uuringul 1016 ehk 66 protsenti naisi. Kuigi aasta varasemaga võrreldes on olukord paranenud, on endiselt palju naisi, kes siiski sõeluuringule ei jõua.

„On hea meel näha, et Lääne maakonnas on nii paljud naised juba sõeluuringul käinud. Sõeluuringutel osalemine on tervisekäitumise tavapärane osa ja me väga ootame, et iga naine astub selle sammu oma tervise eest vastutamise poole,” ütles tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna.

Suurna sõnul selgus 2021. aastal avaldatud uuringuraportist, et skriiningule ei jõua näiteks naised, kellel puuduvad kaebused ja sümptomid. „Kahjuks arvatakse, et kui sümptomid puuduvad, pole põhjust kontrolli minna. Paraku nii see nii ei ole,” märkis Läänemaa tervisedendaja Ege Tatarmäe. Seetõttu ongi valitud kampaania sõnumiks „Pealt ei paista. Kindlam on kontrollida“. „Vähieelne seisund ja varases staadiumis vähk endast märku ei anna ja seega on sõeluuringul osalemine väga oluline ka kaebuste puudumisel. Uuringul osalemine annab võimaluse enda tervise kontrollimiseks ning kingib kindlustunde, et kõik on korras,“ täiendas Suurna.

Rinnavähi sõeluuringule kutsutakse naisi vanuses 50–68 iga kahe aasta tagant. Tänavu on kutsutud rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised, kes on sündinus 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973.

Rinna­ ja emakakaelavähi sõeluuringut tegevate raviasutuste kontaktid ja mammograafiabusside ajakava leiab https://www.tervisekassa.ee/soeluuringu-kontaktid.

8.-19. mail on mammograafiabuss Haapsalus Uuemõisa Rannarootsikeskuse parklas (Rannarootsi tee 1). Uuringule saab registreerida telefonil 627 4470 (kl 9–17).