Harju-, Rapla- ja Läänemaa alustasid turismistrateegia koostamist

Selle aasta mais alustas Target One OÜ Harju-, Rapla-, Läänemaa ühise turismistrateegia koostamist aastateks 2023-2025.

Töö tulemusena peaks valmima piirkonna turismisektori terviklikku arendust, avaliku ja erasektori koostööpõhimõtteid järgiv praktiline töödokument ehk kolme maakonna ühine turismistrateegia 2023-2025.

Turismistrateegia koostamise käigus hinnatakse piirkonna toimimist ja ümbritsevat keskkonda, täpsustatakse eesmärgid, sihtturud ja sihtgrupid kellele fookus suunata. Koostöös turismisektoriga määratletakse tegevused alates teenuse komponentidest kuni selleni, kuidas jõuda kliendini. Töö lõpptulemusena valmib praktiline töödokument, sealhulgas turundus- ja kommunikatsiooniplaan.

Harju-, Rapla- ja Läänemaa maakondlike arendusorganisatsioonid otsustasid 2022. aastal luua ühise koostööpiirkonna, DMO (Destination Management Organization). Koostööpiirkonna juhtpartner on SA Harju ettevõtlus ja arenduskeskus, põhipartnerid SA RAEK ja SA Läänemaa, kaaspartnerid Harjumaa ja Raplamaa Omavalitsuste Liit. Koostööpiirkonna suur eesmärk on aidata kaasa piirkonna turismiettevõtjate teenusete arendamisele, omavahelisele koostööle ja nähtavuse suurendamisele, et külastajad oskaksid ja sooviksid neid tooteid tarbida.