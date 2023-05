Erkki Bahovski: kuidas karistada Venemaa abilisi?

Kunagi kerkis ühe mu lapse koolis küsimus, kas koolis tuleks keelata õpilastel mobiiltelefonide kasutamine.

Ei, ütlesin, lisaks praktilistele kaalutlustele (häda korral peab laps saama kohe helistada) tekib probleem sanktsioonidest ehk siis asjaolu, et mobiiltelefonide keeldu tuleb kuidagi ka jõustada. Õpetajal tekib juurde üks karistusfunktsioon, mis ei suurenda tema populaarsust. Lõppeks tekivad ka need, kes aitaksid keelust mööda hiilida, pakkudes rendiks või müügiks teisi mobiiltelefone jne. Ma ei tea, kas minu jutt midagi luges, aga keeldu lõpuks ei tulnud.

Euroopa Liit paistab olevat jõudnud nüüd samale arusaamisele – et sanktsioonide välja kuulutamisest Venemaa vastu ei piisa, vaid need tuleb ka jõustada. Kui erinevalt mobiiltelefonidest koolis olid sanktsioonid Venemaa vastu sisuliselt peale sunnitud otsus, sest ilma sanktsioonideta oleks Euroopa Liit end täielikult lolliks teinud, siis nüüdseks on Brüsselis mõistetud, et leidub terve rida riike ja organisatsioone, kes aitavad Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida.

