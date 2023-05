Kevad päästab jalgrattad valla – kuidas valida oma lapsele see õige?

Photo: Pixabay.com

On kevad, varsti juba suvi, ning koos pungade ja rohelise sibulaga ärkavad talveunest ka jalgrattad…

Enne veel, kui rattapoodi tormad, istu koos lapsega maha ja ajage juttu ning arutage natuke omavahel, näiteks seda, et:

Kuidas su laps jalgrattasõitu suhtub? Kas sellest saab tema esimene kogemus või on ta varem ka juba sadulasse saanud?

Millist ratast tema tahaks? Kolmerattalist? Abiratastega? Tasakaaluratast? Äkki hoopiski tõuksi? (mis pole ka sugugi halb mõte, et jalgrattaks end ette valmistada)

Võimalusel tehke väike testsõit, et kuidas valitud ratas lapsele istub, igas mõttes.

Eelarve e. kui palju on sul võimalik rattasse ja selle varustusse panustada? Kaalu ka taaskasutust.



Laste jalgrattad – üldpõhimõtted ratta valimisel

Photo: Pixabay.com

Suurus. Laste jalgrattad peaksid mudilaste endiga klappima, nii et jälgi kindlasti ratta sobivust lapse pikkuse, kaalu ja tema jalgade pikkusega.

Ratta kaal – mida kergem ratas, seda lihtsam on lapsel temaga manööverdada – ja sinul seda näiteks autosse pakkida.

Korralikud pidurid – käsipidurid, millega laps kiiresti ja kergelt hakkama saab on super olulised.

Põhimõte on, et mida väiksem laps, seda väiksemad ka jalgratta rattad.

Turvalisus – helkurid, kell/pasun, ketikaitse (et pükse või säärt pidi keti vahele ei jääks). NB! Kiiver on ko-hus-tus-lik!

Hind – väga odavad pole harilikult eriti head, aga teisalt arvesta ka, et laps kasvab alul ikka väga kähku.

Jalgrattad pisipudinatele

Photo: Pixabay.com

Nagu ennist mainitud, siis odavad jalgrattad pole alati need kõige hullemad, eriti kui su põnn on oma parimas kasvueas. Aga mida peaks väikeste laste jalgratta puhul veel kindlasti silmas pidama, lisaks sellele ja eelnevale põhimõtete nimekirjale?

Tasakaaluratas (ilma pedaalideta) on hea harjutusriist enne pedaalidega jalgratast

Suurus – 12 tolline ratas on sobilik vanuses 2-3 aastat, 16 tolline aga 4-5 aastastele lastele, kellel pikkust 105 – 120 cm.

Kohaldatav sadul ja reguleeritav juhtraud, et ratas saaks kasvada koos lapsega

Jalatoed, et saaks liuglemise ajal jalgu hoida ja puhata

Eemaldatavad abirattad

Pedaalpidurid e. tagasikäigu pidurid

Kindlasti kiiver ja kõikvõimalikud helkurid, kell jms turvavarustus.

Jalgrattad juba-peaaegu-suurtele

Photo: 1a.ee

Aga milline jalgratas valida neile lastele, kes veel täiskasvanute liigasse päris ei kuulu, aga „titerattast“ juba kõvasti välja kasvanud on?

Klassikalised jalgrattad ehk nn. classic style näeb välja mõnusalt retrohõnguline, mis meeldib paljudele kooliteed alustavatele lastele, ja ka vähe vanematele.

20-tolline laste jalgratas on mõeldud just eelkooliealistele tegelastele, vanuses nii 5-7a ning pikkuses 115-135 cm. 7-11 aastastele koolijütsidele, kel pikkust aga juba 130-150 cm, läheb loosi 24-tolline jalgratas.

Laste jalgrataste viimane kategooria on 26-tolline ratas. Selle jaoks peaks noorel inimesel pikkust olema juba väheamlt 140 cm.

Stiilist rääkides, siis vali kindlasti koos lapsega talle isikupärane sõiduriist, disaine on tohutult ägedaid.

Suurematel lastel on parema sõidu jaoks vaja ka suuremaid rattaid ratta alla.

Lisaks pedaalpiduritele kindlasti ka korralikud käsipidurid.

Erinevad käigud erinevateks sõitudeks ja maastikeks.

Kett, lukud jms, et lapse ratas ei lõpetaks, rattavaras sadulas.

Turvalisus eelkõige – k.a lambid hämarateks hetkedeks ja muidugi korralik, õiges suuruses KIIVER!



Lõpetuseks

Jalgrattad on meie ühed parimad sõbrad – nii tuleb neid ka hoolikalt valida ja hästi hoida, olgu tegu siis lapse esimese rattaga või teismelise stiilse sõidukiga. Ja et kordamine on tarkuse ema, siis – kiiver pähe ja turvalist sõitu!