Milline monitor valida arvutile, mida kasutab ka laps?

Kuigi paljud vanemad sooviksid oma lapse ekraaniaja hoida minimaalse, liigub meelelahutus ja isegi koolitööd aina enam arvutisse. Kui sellega võidelda ei saa, siis tuleb leida kompromiss. Selleks on hea mõte valida lapsele parim monitor, mis sobib just talle. Kas on üldse vahet, milline arvutimonitor osta täiskasvanule või lapsele? Vaatame kohe järgi.

Foto: Gustavo Fring. Pexels.com

Monitor lastele

Laps alles areneb, seega on väga oluline seda toetada. Kui valid lapsele arvuti jaoks monitori, võiks meeles pidada mõnda reeglit.

Ergonoomilisus

Ergonoomilisus on üks väga oluline aspekt. Alustada võiks juba arvutilauast ja toolist, mis peab olema lapsele õigel kõrgusel, nii et ta jalad oleksid täisnurga all ja monitor silmade kõrgusel. Vajadusel tuleb jalgade alla midagi kõrgenduseks panna.

Kuna ilmselt kasutavad arvutit ka teised pereliikmed, on mõistlik osta ergonoomiline reguleeritav monitor, mida saab sättida erinevasse kõrgusesse ja kaldenurka. Nii ei pea laps vaatama ekraani pea kuklas või vastupidi, küürutama laua kohal.

Ekraani suurus

Ekraani peab olema mugav vaadata, mis tähendab, et liiga suured monitorid võivad laua taga istudes lapsele olla ebamugavad. Muidugi saab monitori vajadusel nihutada lähemale või kaugemale, kuid peaks meeles pidama, et kõige suurem monitor ei ole alati kõige parem.

Samas kui tegu on juba vanema lapsega ning arvutit kasutatakse ka töö või mahukate mängude jaoks, võib ultra wide monitor olla hea mõte. See on veidi kaarjas ja laiem kui tavalised monitorid. Tänu sellele saab arvutis teha mitut asja korraga. Ka mänguri monitorid on tihtipeale ultra wide tehnoloogiaga, et kogu mängu paremini endasse haarata.

Foto: 1a.ee

Resolutsioon

Resolutsioon mängib suurt rolli pildikvaliteedi juures. Mida rohkem on piksleid, seda kõrgem on resolutsioon ja kvaliteetsem pilt. Tõeliselt hea pilt algab 1080p ehk FullHD märgisest. On olemas ka mõned ülikvaliteetsed 4K monitorid arvutitele. Kui plaan on soetada mänguriarvuti, siis võiks seda resolutsiooni kindlasti kaaluda.

Värskendussagedus

Ekraan vilgub inimsilmale peaaegu nähtamatu kiirusega. See on silma jaoks väsitav, eriti kui tegu on lapsega. Kuigi ekraanist on kasulik regulaarselt pause teha, võiks ostul ka värskendussagedusele tähelepanu pöörata. Värskendussagedust mõõdetakse hertsides (Hz). Mida kõrgem number, seda sujuvam on video ja parem pilt. Tavaliselt on arvutimonitorid 60 Hz, aga näiteks 144Hz monitorid on juba tõeliselt voolava pildiga.

Ekraani heledus

Tehislikud ekraanid heidavad nii-öelda sinist valgust, mis uuringute järgi mõjutavad inimeste und. Eriti vastuvõtlikud on selles suhtes lapsed, kelle silmad on täiskasvanu omast tundlikumad. Seega kui laps kasutab arvutit, tuleks jälgida ekraani heledust ja tooni. Piira arvuti kasutamist täiesti pimedas ruumis kõrgel ekraaniheledusel. See võib vajalik olla mängides, kuid tavalist koolitööd tehes on mõistlik ekraani heledust reguleerida ja toas lisatuli põlemas hoida. On olemas ka sinise valguse filtreid, mis muudavad veidi ekraani tooni.

Foto: Julia M Cameron. Pexels.com

Kokkuvõtteks

Lapsele sobib kasutamiseks monitor, mis on ergonoomiline ja kvaliteetne. Lapsed ja noored on sinise valguse osas tundlikumad kui täiskasvanud ning nende arenevat aju ja silmi tuleb hoida hoolega. Selleks, et leida parim monitor, võid kasutada netikaubamajades nagu 1a.ee otsingufiltreid. Nii saad täpselt määrata, kui suurt ekraani soovid või millist resolutsiooni ja värskendussagedust. Mine vaata järele ja vali oma lapsele parim monitor mängimiseks või koolitööks!