Aprillis lõpus võib kohata sinist konna

Eestimaa looduse fond (ELF) kutsub üles teatama sinistest konnadest, keda võib leida aprillist poole maini.

Sel ajal on konnade pulmaaeg täies hoos ja isased rabakonnad värvuvad siniseks, aga mitte kõik ja mitte igal pool. „Sinist konna otsida on natuke nagu aardejaht,“ ütles bioloog ja kampaania „Konnad teelt“ korraldaja Birgit Purga Lääne Elule. Et kaardistada paiku, kus siniseid rabakonni leidub, kutsubki ELF üles neist teatama ja neid pildistama. Aprilli viimane nädal peaks olema nende kõrgaeg. „Oleneb muidugi temperatuurist,“ märkis Purga. Õhtuti peaks olema vähemalt viis kraadi sooja.

Muul ajal on rabakonnad pruunid. Raba- ja rohukonnad on Eestis tavalised. Kõige lihtsam on neil vahet teha hääle järgi – rabakonnad teevad mulksuvat, rohukonnad nurruvat häält.

Vaatluse saab märkida lehel konnad.elfond.ee.