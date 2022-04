Algas suur kevadine konnade ränne

Esimesed konnade rändeteed tähistavad liiklusmärgid on ilmunud ka Läänemaa teedele, üks selline on Haapsalu külje all Valgeväljal.

Niisuguseid liiklusmärke on üle terve Eesti. Neis kohtades liiguvad konnad kevaditi oma talvekorteritest kudemispaikadesse. „Kutsume üles konnasid märkama ja neile appi minema,” ütles Eestimaa looduse fondi kampaania „Konnad teel(t)” koordinaator Henry Timusk. Autojuhtidel tuleks teedel ettevaatlik olla, kahepaiksetele võib aga ka ise appi minna – korjata neid näiteks ämbrisse ja viia teisele poole maanteed.

Laias laastus rändavad konnad kolme paiga vahet – talvekorterist kudemispaika, sealt suveelukohta ja sügisel talvekorterisse tagasi. Kui teele jääb maantee, tuleb see ületada. Timuski sõnul sai konnaränne stardipaugu läinud neljapäeval, kui üle Eesti tuli teateid liikvele läinud kahepaiksete kohta. Mullu aitasid vabatahtlikud üle tee 22 000 kahepaikset. Konnaränne on arvukam alates õhtul kella üheksast-kümnest.