Vormsi vallavolikogu esimehe umbusaldus kukkus läbi

Pärast pooletunnist tulist arutelu jätsid Vormsi volinikud oma esimehe Kata Varblase ametisse, Varblase jätkamist pooldas kolm, vastu oli kaks volinikku.

Umbusaldusavalduse andsid septembriistungil sisse vallavolikogu opositsiooni liikmed Henry Timusk ja Madli Paulus (valimisliit Avatud Vormsi). Opositsiooni sõnul ületas volikogu esimees Kata Varblane oma volitusi, saates volikogu nimel kliimaministeeriumile ehituskeeluvööndi kohta tagatoas koostatud seadusemuudatusettepanekud, mida volikogu arutanud ei ole.

Timuski ja Pauluse sõnul ei ole probleem ettepanekutes, vaid selles, et Varblane saatis need välja volikogu nimel. „Me ei aruta kirja sisu, vaid seda, et see üldse välja saadeti,“ ütles Paulus istungil.

Timusk märkis istungil, et volikogu esimees ei taju oma rollist tulenevat vastutust. Opositsiooni hinnangul on Varblane oma volitusi ületanud, halvimal juhul kuritarvitanud, pisendanud volikogu rolli, kahjustanud selle usaldusväärsust ja rikkunud volikogu liikmete õigust otsuste tegemisel kaasa rääkida. „Avaliku võimu teostamine peab olema läbipaistev,“ ütles Timusk istungil.