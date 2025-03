Vormsi sai viimaks eelarve

Reedel võttis Vormsi volikogu kolmandal lugemisel viie poolt- ja kahe vastuhäälega vastu valla tänavuse eelarve.

Vormsi eelarve järgi on valla tulu 1,471 miljonit eurot, põhitegevuse tulemiks on arvestatud 45 000 eurot. Investeeringuid on plaanis vallal teha 1,5 miljoni euro eest. Summa hulgas on ka vallale laekuvad toetused. Investeeringutest lõviosa läheb spordihoone ehitusele.

Vormsi volikogu otsustas eelmisel istungil 14. märtsil lõpetada eelarve teine lugemine ja suunata see kolmandale lugemisele. Teisel lugemisel ei võetud eelarvet vastu, sest seitsmest volinikust neli olid vastu osa muudatusettepanekute kobaras hääletamisele. Kobaras hääletamine toimus volikogu veebruariistungil.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kol