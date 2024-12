Vormsi kaotas volikogu istungitasu ära

Vormsi vallavolikogu liikmed otsustasid täna pärast pikka ja tulist arutelu, et istungitasu nad enam ei saa.

Tasu kaotamise poolt oli neli, vastu kolm volinikku.

„Tasuta volikogus töötamine on demokraatiat pärssiv,“ ütles Vormsi vallavolikogu liige Tanel Viks istungil. Viks märkis, et selleks kulutatakse aega ja bensiini, mida 20 eurot küll ei korva, aga asi on põhimõttes ja mõnel ehk ei olegi võimalik ilma tasuta volikogu töös osaleda. „Me peame andma võimaluse kõigile, aga teie tahate demokraatiat kägistada,“ ütles Viks.

Vormsi vallavolikogu liige Madli Paulus märkis, et saare eelarve on väga pingeline. „Need tasud on kehtestatud vaid selleks, et hoida ühte volinikku rõõmsana. Miks me tekitame o