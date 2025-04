Vormsi volikogu hakkab tuleval reedel arutama valla põhimääruse muutmist, kuhu kaks volinikku on teinud ettepaneku viia sisse püsielaniku staatus.

Ettepaneku muuta valla põhimäärust nii, et see eristaks saarele sisse kirjutatud inimestest püsielanikud ehk need, kes seal aasta ringi el