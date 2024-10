Mihkel Nestor: Hiina utsitab majanduskasvu

Ootustele mittevastav majanduskasv on sundinud Hiina taas majandust elavdama. Kui oodatud mõju reaalmajandusele avaldub pikema perioodil vältel, siis vähemalt aktsiaturule on need otsused elu sisse puhunud.

Hiina majandus ei taha täita talle seatud suuri ootuseid

Hiina osakaal maailmamajanduses on viimastel kümnenditel jõudsalt kasvanud ja läheneb juba viiendikule kogu maailmamajandusest. Seetõttu pole imestada, et viimaste aastate vinduva majanduskasvu taustal on tihtilugu loodetud, et just Hiina majanduse jõuline tõmme veab endaga kaasa ka teised riigid.