Lääne Elu paberleht laupäeval, 22. aprillil

Lääne-Nigula asutas oma perearstikeskuse

Neljapäeval otsustas Lääne-Nigula volikogu asutada valla äriühinguna Lääne-Nigula Perearstikeskuse, mis 1. maist hakkab pakkuma Ristil perearstiteenust. „Ühe perearstikeskuse ellu kutsumine on suur väljakutse, sest kogemust meil selleks ei ole. Aga kust need kogemused tulevad kui mitte proovides,” ütles volinikele Risti osavallavanem, Lääne-Nigula vallavalitsuse liige Rein Kruusmaa, kes on Risti perearstiprobleemi lahendamisega viimased kuud tegelenud.

Argo Vispert – Eesti kaheksas peastarvutaja

Martna kooli kuuenda klassi õpilane Argo Vispert tuli nutispordi Eesti meistrivõistlustel Tallinna reaalkoolis kaheksandaks. Kolm päeva pärast nutispordi meistrivõistlusi ütleb poiss, et kaheksas koht – see on pigem kehvasti.

HÕFF keskendub soomlaste eeposele

Tänavuse Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali (HÕFF) keskmes on soomlaste eepos „Kalevala” – avafilmina näeb linateost „Sampo”, festivali eel saab pildistada koos Väinämöisega ja kuuleb ka veriseid lugusid eeposest. „„Kalevala” on kui moodsa õuduse sünonüüm, kus on palju veriseid hetki,” ütles . HÕFFi juht Helmut Jänes.

