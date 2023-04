Milliseid telereid Eesti inimesed kasutavad ja millist tehnoloogiat eelistada?  

Samsungi tellitud uuringust möödunud sügisel selgus, et natuke alla pooltel Eesti inimestel on kodus peamiselt kasutusel LED tehnoloogiaga teler. Samas on jõudsalt tõusmas kvaliteetsemate OLED telerite kasutus. Mis eristab telerite tehnoloogiaid ja mida peaks uue teleri valimisel silmas pidama?

Samsung Eesti koduseadmete valdkonna tootekoolitaja Alari Pennar märkis, et kui Balti riikide keskmisena oli küsitluse järgi LED teler kodus pooltel (51%) inimestest, siis eestlased on oma naabritest veidi kiiremini üle minemas kvaliteetsematele tehnoloogiatele nagu OLED. „Eesti inimestest märkis 43 protsenti, et neil on kodus LED teler. OLED on olemas natuke üle 12 protsendil eestlastest. Lätis oli OLED seadmete omanikke üksnes viis protsenti ja Leedus 10 protsenti,“ lausus Pennar.

Ta selgitas, et ilmselt on inimesed küllaltki aeglaselt uutele tehnoloogiatele üle minemas, kuna ka teadlikkus neist ei ole veel paljudeni jõudnud. „Kui LED tehnoloogiast on kuulnud Balti riikides keskmiselt kolmveerand inimestest, siis teadlikkus OLED tehnoloogiast on 27 protsendi juurest. Eestis on see küll mõnevõrra kõrgem ehk 31 protsenti,“ märkis Pennar.

Kuidas siis teha vahet eri teleritehnoloogiatel ja mida eelistada? Esmalt väike ülevaade ajaloost ja tehnoloogiate järjestusest: peale kineskoop telerite ilmusid plasmatelerid (ka neid ei tooda enam keegi). Siis tekkis LCD (liquid crystal display), mis on plasmast juba tunduvalt parem, kuid siiski paljude puudujääkidega. Seejärel arendati välja LCD/LED (enamus tänapäeva teleritest). Samsungil on lisaks loodud ka QLED tehnoloogiaga telerid, mis on oma omaduselt samuti LCD telerid, kuid märksa kvaliteetsema ja täpsema tehnoloogiaga. Viimaseks suuremaks arenguks ongi OLED tehnoloogia.

Mis vahe on LED ja OLED tehnoloogiatel? Enamasti parema kvaliteediga on OLED. LCD teleri puhul on ekraan valgustatud ekraani tagant ehk valgus paistab läbi ekraani kristallide, et luua pilt. OLED tehnoloogia puhul lülitub ja reguleerib iga ekraanil olev piksel ennast ise (OLED 4K teleri puhul on piksleid kokku 8 847 360). Selle tulemusel on pilt märksa detailsem ja kvaliteetsem ning eriti hästi tuleb see välja mustade ja muude tumedate värvide puhul.

„Praegusel hetkel on LCD telerid veel OLED tehnoloogiast odavamad, kuid OLED telerid on samuti kiiresti soodsamaks muutumas,“ märkis Samsungi tootekoolitaja Alari Pennar. Ta lisas, et mõlemate tehnoloogiate puhul on telerid juba vägagi õhukused, aga OLED puhul on võimalik telerid veelgi peenemad teha. Osad OLED mudelid on juba kõigest paari pangakaardi paksused ehk peenemad kui üks sentimeeter.

Samsungi tellimusel viis meediaettevõte Starcom telerikasutajate küsitluse läbi 2022. aasta juulis. Kokku osales küsitluses 900 inimest.