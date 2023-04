TAI võtab sel aastal luubi alla linnapuukide leviku

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustab tänavu kevadel linnapuukide uurimisega. Uuringu eesmärk on välja selgitada puukide levimus Eesti linnade avalikel rohealadel ning hinnata puugihammustuse saamise ja puugihaigustesse nakatumise riski linnakeskkonnas.

Linnade rohelise keskkonna parendamine toetab inimeste heaolu. Samas pakuvad linnade rohealad soodsaid elutingimusi nii puukidele kui ka närilistele, kelle jaoks on linnas piisavalt toitumisvõimalusi ning vähem looduslikke vaenlasi kui metsas. Kokkupuute tõenäosus puukidega on linnakeskkonnas suur.

TAI puugiuurijatel on plaanis puugihooaja jooksul külastada võimalikult palju Eesti linnasid ja teha nende avalikel rohealadel puugikorjet.

Kuidas käib puugikorje teadusuuringu jaoks, selgitab TAI nakkushaiguste uuringute osakonna juhataja Julia Geller: „Selleks, et taimestikult puuke koguda, kasutame puugilippe ehk puuvarrele kinnitatud heledavärvilise kanga tükke. Puugikorjel lohistame puugilipuga mõned korrad mööda väljavalitud haljasala pinda ning siis kontrollime, kas ja kui palju puuke lipule kinnitus. Seetõttu on ka puugilipu värv tavaliselt valge, et puugid paremini silma jääks. Kõik lipule kogunenud puugid korjame hoolikalt pintsettidega üles ning sulgeme turvaliselt katseklaasi, et laborisse uuringule transportida. Igal katseklaasil on kirjas ka aeg ja koht, kust puugid leidsime.“

Linnapuukide kogumine algab korjekohtade kaardistamisega, kus linnaruumis võiks potentsiaalselt olla palju puuke. Eestis on 47 linna ning kindlasti ei jõua TAI teadlased ühe hooaja jooksul kõikide linnade parke läbi uurida.

„Me ei tunne kõiki linnu nii hästi, et teaks kus on need pargid ja terviserajad, kust rohkem puuke leida võiks. Selleks, et me oskaksime teha parimad valikud, võiks inimesed meile märku anda enda linnas asuvast avalikust haljasalast, kus puugikorjet oleks tõenäoliselt tõhus teha,“ kutsub Julia Geller elanikke appi.

Kui sa soovid, et TAI teadlased tuleks just sinu linna puuke uurima, siis anna sellest e-posti teel teada, aadressil puugiinfo@tai.ee. Pane kirja linna nimi, avaliku haljasala (nt park, kalmistu, terviserada, spordirajatis, piknikupaik jne) nimi ja aadress. „Puugikorje toimub ainult avalikes ruumides, eraaedadesse selle puugiuuringu käigus TAI teadlased ei tule,“ rõhutab Geller.

Linnapuukide uuringuga alustab puugipank ilmade soojenedes kui puugid on talveunest ärganud ning ronivad oma talvituspaigast välja. Tavaliselt algab Eestis puugihooaeg aprillis ning mai lõpuks – juuni alguseks on puukide arvukus tõusnud tippu.

TAI on puugiuuringutega tegelenud üle 20 aasta. Viimase, 2022. aasta puugiuuringu raportist selgus, et puukide arvukus ning nendega levivate haigusetekitajate mitmekesisus ja levimus on viimase kümne aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud ning peale metsade, võsa ja heinamaade võib puugioht varitseda meid ka linnakeskkonnas.

Linnapuuke on TAI-s uuritud ka varem, 2018. aastal uuriti Tallinnas 17 erinevat vaba aja veetmise võimalust pakkuvat kohta linna piires ning Tallinna linnapiiril asuv Männiku metsaala. Kõige suurem puukide keskmine arvukus tuvastati tookord Eesti Vabaõhumuuseumis, Tallinna Loomaaias ning Pirita-Lükati terviseradadel. Hästi hooldatud, madalalt niidetud muru ning teedega ümbritsetud paikades, kus oli vähe varju, oli puukide arvukus tunduvalt madalam, kui üldse.

Ka linnatingimustes on oht saada nii puugihammustus kui ka nakatuda mõne puukidega levivasse haigusesse ning ka linnas elavad puugid võivad edasi kanda mitmeid haigustekitajad, ohustades inimesi saada mitu nakkust ühe puugihammustusega. Seetõttu tuleb meeles pidada, et ka linnatingimustes peavad inimesed järgima ennetusmeetmeid puugihammustuse vältimiseks ning läbi selle ka nakkuse saamise riski vähendamiseks. Kuidas end puugiohu eest kaitsta, saab täpsemalt lugeda TAI veebilehelt puugiinfo.ee.