Terviseamet selgitab: millele pöörata tähelepanu lemmikloomale puugitõrjevahendit valides

Eestis on puugid aktiivsed nii linnas kui looduses, varakevadest hilissügiseni. Enda ja oma lemmiklooma kaitsmiseks on õues liikuvatel lemmikloomadel mõistlik kasutada puugitõrjevahendit.

Terviseameti kemikaaliohutuse peaspetsialist Anu Meriste selgitas, et puugitõrjevahendi puhul tuleb veenduda, et toode sobiks lemmikloomale. „Tõrjevahendit ostes tuleb veenduda, et see on mõeldud sinu lemmiklooma liigile ja kehamassile,“ selgitas ta ja tõi näitena, et mõned koertele mõeldud tooted on kassidele mürgised. Spetsialist lisas, et toote liigne kasutamine võib põhjustada loomal mürgistust ja väiksema annuse korral pole toode tõhus.

Inimene saab valida oma lemmikloomale sobivaima toote: suukaudu manustatava, turjale tilgutatava, kaelarihma või muu. „Tooted erinevad toimimisviisi poolest, mõnel on puuke tõrjuv ja teisel on puuke tappev mõju. Seega võib mõne toote kasutamisel leida loomalt ikkagi kinnitunud, aga elutu puugi,“ selgitas Meriste. Lisaks tuleb tähelepanu pöörata toote toimeajale, mis võib varieeruda mõnest nädalast terve hooajani. „On tooteid, mida tuleb uuesti peale kanda ka pärast lemmiklooma pesemist või ujumist,“ lisas ta.

Keemilise toimeainega loomade puugitõrjevahendid on veterinaarravimid, looduslikku päritolu toimeainega puugitõrjevahendid on biotsiidid. Lisaks on saadaval ka füüsikalise toimega tooteid näiteks ultraheliripatsid. „Alati on oluline lugeda kaasas olevat infot, et tagada toote ohutu ja sihipärane kasutamine. Vale kasutamise korral võib tootel olla kahjulik mõju nii inimesele, lemmikloomale kui ka keskkonnale,“ selgitas Meriste.

Terviseamet pöörab tähelepanu, et toimeainet sisaldaval lubatud puugitõrjevahendil on peal Terviseameti või Ravimiameti antud number. Ka veebipoest tellides tuleb jälgida, et toodet tohib Eestis kasutada.

Kirsi Pruudel

Terviseameti meediasuhete spetsialist