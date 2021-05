Rannarootsi keskuse apteegis saab end puukentsefaliidi vastu vaktsineerida

Rannarootsi keskuse Benu apteegis saavad kõik soovijad end puukentsefaliidi vastu vaktsineerida.

Tamro Eesti apteegiteenuste arendusjuhi Helen Laupa sõnul soovib apteek pakkuda võimalust vaktsineerida end lisaks perearsti juures ka apteegis. „Meie kogemus näitab, et aastatega on huvi apteegis vaktsineerimise vastu kasvanud. Kuna tihti on raske töö ajast leida aega arstil käimiseks, siis apteekides on võimalus vaktsineerida end ka nädala sees õhtustel aegadel ja ka nädalavahetustel, mida inimesed usinasti kasutavad,” selgitas Laupa.

Vaktsineerimist teostavad apteekides spetsiaalse koolituse läbinud tervishoiutöötajad. „Kuna pakume vaktsineerimist mitmel päeval nädalas, on ooteaeg üldjuhul lühike, sõltuvalt huviliste arvust kuni paar päeva,” sõnas Rannarootsi Benu apteegi proviisor- juhataja Eilen Noor-Nigul.

Vaktsineerimisele minnes ei tohi põdeda ega olla COVID-19 lähikontaktne ja kõigi teiste vaktsineerimistega peab vahe olema vähemalt 14 päeva.

Apteegis saab end vaktsineerida 20. juunini ja see maksab täiskasvanule 39, lapsele 35 eurot.

Puugid on enamasti aktiivsed aprillist oktoobrini ning sel perioodil on nakatumise oht kõige suurem. Vaktsineerimise koosneb kolmest süstist, millest kaks esimest süsti tehakse ühe kuni kolme kuulise vahega, mis tagab kaitse üheks aastaks. Kolmas süst tuleb teha aasta hiljem immuunsuse pikendamiseks.

Puukentsefaliit on haigus, mille vastu tagab kaitse vaid vaktsineerimine. Vaktsineerimine puukentsefaliidi vastu annab vaktsineeritule 99-protsendilise kaitse.

Lisaks Haapsalule saab vaktsineerida ka Tallinna, Rapla, Tartu, Võru ja Narva apteekides.