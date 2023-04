Veel ametisse astumata valitsus on maksutõusu plaanidega kõneainet pakkunud kõigile, sest plaanis on tõsta nii tulu- kui ka käibemaksu, kehtestada automaks, tõsta tubaka- ja alkoholiaktsiisi ning lasta omavalitsustel uusi kohalikke makse kehtestada. On nii neid, kes on maksutõusu vastu, kui ka neid, kelle hinnangul oligi maksude tõstmiseks viimane aeg. Ükskõikseks pole maksutõusud jätnud kedagi.

