Hannes Rumm: 509 Läänemaa inimest saavad päris oma ministri

Kui Kaja Kallase juhitud Reformierakonna-Eesti 200-sotsiaaldemokraatide valitsus ametisse astub, saavad 509 Läänemaa inimest valitsusse päris oma esindaja.

Kolmeteistkümnest ministrist kaks esindavad järgmises valitsuses Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa valimisringkonda. Nad mõlemad on loomulikult saarlased, sest kolmest maakonnast on Saaremaa elanike arvult suurem kui Läänemaa ja Hiiumaa kokku liidetuna.

Kokku skooris justiitsministri ametisse astuv Kalle Laanet riigikogu valimistel 4347 häält ning neist ümmarguselt kümnendik ehk 416 häält tuli Läänemaalt. Regionaal- ja maaeluministri ametisse astuva Madis Kallase kogusaagiks valimistel jäi 2254 häält ning Läänemaalt tuli neist 93. Eks need Laaneti ja Kallase valijad Läänemaalt saavad nüüd vähemalt sõprade ja sugulaste seltskonnas praalida, et neil on päris oma mees valitsuses.

Ent nali naljaks, Lääne Elu lugejatele tuleb meenutada, et uue valitsuse parteiline koosseis ei vasta nende eelistustele. Nii Eestis kui ka valimisringkonnas nr 5 võitis Reformierakond.

