Reede õhtul kuulutati Eesti filmi- ja teleauhindade (EFTA) galal parimaks filmistsenaristiks Aidi Vallik.

Aidi Vallik on põneviku "Tagurpidi torn" stsenarist.

“Tunne on siiani selline rabatud, et ei või olla! Kas tõesti! Veidi süüdlane tunne Jaak Kilmi ees, et ta ei saanud parimat režissööri või et me ei saanud parimat filmi. Aga “Kalevile” kaotada on samas aus mäng ja pealegi eks meil oli ju lastefilm ka,” ütles Vallik täna keskpäeval Lääne Elule.

