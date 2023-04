Politsei kutsub teada andma kohtadest, kus juhid kipuvad kihutama

Politsei- ja Piirivalveamet ootab taas aadressil www.liiklustalgud.ee kõikide tähelepanekuid kohtadest, kus on märgatud kiirust ületavaid juhte. Märgitud kohad võtab politsei 17.-23. aprillil teravdatud tähelepanu alla liiklustalgutel.

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo sõnas, et kevadist liikluspilti iseloomustavad kindlasti autojuhtide aina suurenevad kiirused. „Kuivad teed ja kevadine ilm muudavad juhtide ohutunnet väiksemaks ja jalga gaasipedaalil raskemaks. Seetõttu keskendumegi kevadistel liiklustalgutel just kiiruseületajatele, et tuletada meelde piirkiiruse olulisust ja tagada liiklejate turvatunne,“ rääkis Loigo.

Varasemad aastad on näidanud, et enim edastavad inimesed kaardirakenduse kaudu tähelepanekuid just linnaruumist, kus lubatud piirkiirus on 30km/h või 50km/h. „See on väga murettekitav, sest seal liigub kõige enam jalakäijaid ja iga ületatud kilomeeter toob kaasa tõsisemad vigastused,“ tõdes politseinik.

Liikluses toimuv puudutab kõiki ning liiklustalgud on hea lahendus, kuidas igaüks saab anda oma panuse turvalisemasse kogukonda. Kaardirakendusel ettepaneku märkimiseks tuleb valida kaardil õige koht ning ajavahemik, mil juhid enim kiirust ületavad ja kirjeldada oma tähelepanekut. „Võimalikult täpsete tähepanekute abil saame olla kohtades, kus meid enim oodatakse ja vajatakse,“ ütles Loigo ja lisas, et sel aastal kestavad kevadised kiirustalgud esmakordselt terve nädala, et politseinikud jõuaksid võimalikult palju probleemkohti kontrollida.

Tähelepanekuid kaardirakendusse oodatakse kuni neljapäeva, 6. aprillini. Möödunud aastal teatati liiklustalgute veebilehe kaudu rohkem kui 3600 kohast üle Eesti, kus autojuhid kipuvad kihutama.