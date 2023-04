109 läänlast osaleb täiskasvanute oskuste uuringus

Eestis, nii nagu veel 30 riigis, on hetkel käimas täiskasvanute oskuste uuring PIAAC. Tegemist on mahuka uuringuga, mille tulemusena saab riik olulist teavet tööealise elanikkonna oskuste ja toimetuleku kohta, et selle põhjal teha andmepõhiseid otsuseid.

Kuidas toetada Eesti inimeste hakkamasaamist tööturul? Kuhu suunata rohkem ressurssi elukestva õppe parendamisel ja arendamisel? Mis on üle- või alaharituse põhjus? Ilma täpsemaid andmeid omamata võib vaid oletada.

Et mitte teha olulisi otsuseid oletuste pealt, kontakteerub statistikaamet juhusliku valimi alusel ligikaudu 13 750 inimesega vanuses 16–65 eluaastat. Läänemaalt soovitakse vastused saada vähemalt 109 inimeselt, kellest paljud on küsitlusele juba vastanud, kuid mitte kõik.

Kui juhuslikult just Sina oled saanud kutse uuringus osaleda, siis tea, et oled unikaalne ja oluline, sest esindad vanuse, soo, elukoha, hariduse või muude parameetrite järgi teisi enda sarnaseid Eesti elanikke. Sinu osalus aitab uuringu tulemustest saadavat tervikpilti selgemaks muuta.

Mida teada ja teha, kui oled valitud osalema täiskasvanute oskuste uuringus PIAAC?

Kui oled juhuvaliku tulemusel sattunud uuringusse, siis tõenäoliselt on Sinuga võtnud või lähiajal võtab ühendust statistikaameti küsitleja. Koos lepitakse kokku uuringus osalemiseks sobiv aeg ja koht.

Küsitlusaja kokkuleppimiseks võid ka ise küsitlejaga kontakteeruda. Kontaktid leiad Sulle saadetud kutsest (eeldusel, et kuulud uuringu valimisse).

Varu vastamiseks pisut aega – selleks võib minna ligikaudu 2–2,5 tundi. Esmalt tuleb vastata küsimustele ja seejärel iseseisvalt lahendada arvutis erinevaid elulisi ülesandeid. Vastamise aeg pole loomulikult piiratud ning igaüks võib põnevaid ülesandeid lahendada nii kaua kui tarvis.

Kuigi täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC käigus tuleb lahendada ka ülesandeid, siis ole mureta – tegemist pole testiga ja hindeid kellelegi ei panda. Saadud vastused üldistatakse analüüsi käigus ja andmeid hoitakse konfidentsiaalsena.

Uuringu küsitlus kestab kuni aprilli lõpuni. Tulemused avaldatakse 2024. aasta lõpus.

Kõik ülesanded lõpuni lahendanud vastajad saavad tänutäheks 20-eurose kinkekaardi.

PIAAC on kõige laialdasem täiskasvanute oskuste uuring, mis kunagi läbi viidud. Uuringus osaleb 31 riiki, andmeid kogutakse ligi 150 000 elaniku kohta vanuses 16 kuni 65 aastat. Eestis korraldab uuringut Haridus- ja Teadusministeerium koostöös statistikaametiga.

Seega kui Sina oled üks väljavalitud unikaalsetest inimestest, siis osale kindlasti!

Põnevat lisalugemist leiad aadressil www.hm.ee/piaac.