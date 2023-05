Milline on keskmine Eesti ema?

Statistikaamet kogus emadepäeva puhul kokku põnevaid fakte emade kohta.

Emad ja nende lapsed

Rahvaloenduse andmetel ehk 31.12.2021 seisuga elab Eestis 424 224 ema. 71,6 protsenti 15aastastest ja vanematest naistest on emad.

32,4 protsenti emadest kasvatab vaid poisse, ainult tüdrukuid kasvatab 31,3 protsenti ja nii poisse kui tüdrukuid 36,3 protsenti emadest.

Eestis on viimase rahvaloenduse seisuga 125 ema, kes on vähemalt 100aastased.

Eestis elab 131 ema, kes on sünnitanud 10 või rohkem last.

Veidi üle neljandiku (26 protsenti) Eesti emade kõik lapsed on alaealised.

Mis iseloomustab Eesti emasid?

Eesti ema on keskmiselt 56-aastane.

Kolmandik emadest on omandanud kõrghariduse.

Statistikaameti ajakasutuse uuringu andmetel vaatab alaealiste laste ema päevas televiisorit keskmiselt 84 minutit ja loeb raamatut 23 minutit. Kusjuures naised, kellel ei ole alaealisi lapsi, vaatavad päevas televiisorit keskmiselt 135 minutit ja saavad raamatu lugemist nautida 42 minutit. Seda on vastavalt 51 ja 19 minutit rohkem kui alaealiste lastega emadel.

Samas ilmnes sellest uuringust ka, et koristamisele kulutavad alaealiste laste emad umbes sama palju aega kui ilma alaealiste lasteta naised: vastavalt 39 minutit ja 38 minutit.

43 protsenti emadest on seaduslikus abielus.

Emade osakaal on kõige kõrgem Hiiumaal, kus 77,24 protsenti naistest on emad. Kõige madalam on emade osakaal Harjumaal, kus 68,6 protsenti naistest on emad. Samas on Harjumaa emad keskmiselt kõige nooremad – 54,8 aastat.

14. mail on sünnipäev 1245 emal.

Head emadepäeva!