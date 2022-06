Läänlased jäävad aastatega vanemaks

Hiljuti lõppenud rahvaloenduse tulemused näitavad, et keskmine läänlane on Haapsalus elav 44-aastane vallaline naine, kellel on kuni kaks last.

Sellele kirjeldusele vastab Haapsalu kultuurikeskuse peaadministraator Triin Jugapuu, kelle kodus kasvab üks laps. „Issand, kui tore uudis. Ma polegi pidanud ennast kellestki paremaks või halvemaks, täiesti keskmine,” ütles Jugapuu.

Haapsalu on Jugapuu sõnul lapse kasvatamiseks just hea paik, sest kõik – lasteaed, kool, töökoht – on käe-jala juures. See on ka põhjuseks, miks ta elab just Haapsalus, mitte maal või mõnes suurlinnas. „Siin on mugav elada,“ ütles Jugapuu.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!