Raudtee- ja sidemuuseum saab sünnipäevaks telefonikabiini ja rööbasauto

Haapsalu raudtee- ja sidemuuseum peab 22. juunil sünnipäeva ja esitleb sel puhul avalikkusele kahte erilist sünnipäevakinki – telefonikabiini ja rööbasautot.

Telia Eesti AS abiga on taastatud amortiseerunud nõukogudeaegne telefonikabiin, millest on ekspositsioonis võimalik taas helistada. Tänaseks ajaloohõlma kadunud taksofoni kettal numbri valimine pakub elamusi eriti nutiajastu põlvkonnale. AS Go Group annetab muuseumile aga AS Eesti Raudtee ja AS Edelaraudtee teemeistrite käsutuses olnud Chevrolet´ rööbasauto – ühe esimestest sellelaadsetest Eestis, millega on võimalik liikuda nii raud- kui maanteel.

Go Groupi nõukogu esimehe Tiit Pruuli sõnul on rööbasauto osake raudtee-ajaloost ning väärib säilitamist tulevastele põlvedele. „Kahjuks on väga palju Eesti raudteeajalugu jõudnud muuseumi asemel vanametalli kokkuostupunktidesse. Meie transpordiajalugu väärib paremat kohtlemist. Just seepärast otsustasime teha muuseumile väikese kingituse,” ütles Pruuli.

Muuseumi juhataja Talis Vare sõnul on mõlemad kingitused väga heaks täienduseks muuseumi kogule. „Muuseum on tänulik kõigi raudtee- ja sidealaste annetuste eest, mille toel saame luua ja arendada uut ning atraktiivsemat ekspositsiooni Haapsalu raudteejaamas. “ ütles Vare.

25. juunil 1997 avas vana Haapsalu vaksali Imperaatoripaviljonis uksed uus muuseum – raudteemuuseum. Haapsalus avatud muuseum oli aastatel 1970-1997 Tallinnas Balti jaamas tegutsenud teemamuuseumi mantlipärija. Haapsalus sai muuseum endale lisaks jaamateedel asuva välisekspositsiooni ja laienes aja jooksul teistessegi ainulaadse jaamahoone ruumidesse.

2013. aasta sügiseni linnaasutusena tegutsenud raudteemuuseumiga liideti riigi osalusega SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid koosseisu minekul teinegi tehnikamuuseum Haapsalus – sidemuuseum. Tekkinud Raudtee- ja sidemuuseumi ühiseks koduks on sellest ajast Haapsalu vana vaksal.

Läbi aegade on muuseumid püsinud tänu heale koostööle valdkondade entusiastide, asutuste ja organisatsioonidega. Nii raudtee- kui sideettevõtted on muuseumile õla alla pannud ning koos püütakse leida võimalusi muuseumi atraktiivsuse suurendamiseks.