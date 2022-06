Sada last jääb Noarootsi gümnaasiumi ukse taha

Noarootsi gümnaasiumi 10. klassi pürib sada last rohkem, kui kohti jätkub.

Sisseastumiskatsetel käis 156 noort. „Vastu võtame 56,” ütles Noarootsi gümnaasiumi juhiabi Viktoria Mitman. Konkurss on Noarootsis ligi kolm õpilast kohale ja ukse taha jääb peaaegu kaks klassitäit noori.

Läänemaa ühisgümnaasiumis jääb ukse taha poolsada noort, konkurss on ligi kaks õpilast kohale. „Tahtjaid on tänavu pisut rohkem kui mullu,” ütles Läänemaa ühisgümnaasiumi direktor Ain Iro. Mullu registreerus 123, tänavu 146 noort, vastu võetakse 90.

Kullamaa keskkoolis ja Lihula gümnaasiumis konkurssi ei ole. Lihulas saavad sisse kõik, kellel on lõputunnistusel vähemalt rahuldavad hinded. Kullamaal jääb ukse taha, kui lõpueksami tulemus jääb alla 50 protsendi. „Kui on alla 50, siis ta ikka ei ole kolm,” ütles Kullamaa keskkooli direktori kohusetäitja Eha Eindorf. Tänavune kooliaasta on esimene, kui põhikooli lõpueksami tulemusi mõõdetakse hinnete asemel protsentides. Kullamaa ja Lihula hakkavad 10. klassi avaldusi vastu võtma tulevast nädalast.