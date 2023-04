Galerii: Haapsalu maanteejooksu võitis Rainer Kravets

Fotod Kaire Reiljan

150 jooksusõpra kogunes täna Haapsallu, et avada Haapsalu maanteejooksuga tänavune jooksuhooaeg .

Haapsalu 17. maanteejooksu start anti täpselt keskpäeval Haapsalu staadionil ja pärast kahe staadioniringi läbimist suundusid jooksjad linnatänavatele, kus kulges ülejäänud 10 kilomeetri pikkusest distantsist.

Haapsalu maanteejooksu üks korraldajaid Lauri Luik ütles enne võistlust, et kuna jooks on hooaja üks esimesi, annab see jooksjatele võimaluse oma jooksuvormi testida. Kuigi ilmateade lubas kehva ilma, tervitas jooksjaid täna hoopis päike, kuigi võistlejaid segas tugev jäine tuul.

Umbes poole tunni pärast olid esimesed juba tagasi staadionil, kus oli maanteejooksu finiš. Esimesena ületas ajaga 00:33:35.8 finišijoone jooksu kohe algusest juhtima läinud Rainer Kravets (UP Sport), kes edestas paraja edumaaga teiseks tulnud Aleksandr Kuleshovi (Treeningpartner Sportland jooksutiim). Kuleshovi aeg oli 00:33:51.8 ja ta oli ühtlasti M40 vanusegrupi võitja. Kolmas oli Martin Tarkpea (Treeningtiim)00:34:08.6.

Parima läänlasena oli Argo Jõesoo ajaga 00:34:56.6 kuues ja esikümne lõpetas teine läänlane Lauri Luik ajaga 00:35:48.3.

Parim naine oli Kaari Kink (Headinimesed) ajaga 00:39:14.0. Üldjärjestuses oli ta 35.