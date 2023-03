Lahkunud on Jimmie “Bluesman” Lawson, kes on enim Augustibluusil esinenud välisartist.

Eelmise sajandi viimasel ja käesoleva esimesel kümnendil oli Jimmie kohal pea igal Augustibluusil muutudes nii justkui festivali maskotiks. Viimati oli Jimmie Augustibluusi laval möödunud aastal.

Aga Jimmie roll Eesti bluusis on sügavam. Aastate jooksul on temaga koos mänginud paljud Eesti parimad bluusmuusikud, kes kõik ütlevad, et on selle käigus tohutult õppinud ja arenenud.