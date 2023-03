Haapsalu kauneim puumaja on müügis

Mullu suve lõpus Haapsalu peatänava ääres korda tehtud ja majutuskohana avatud Fannyhofi villa on 1,8 miljoni euroga müügis.

Maja omanik, sakslane Michael Harter kinnitas, et on majutuskohana kasutusel oleva maja müüki pannud. „Minu missioon oli see maja korda teha ja see on täidetud,” ütles ta Lääne Elule. Harter lisas, et seni pole keegi veel ostusoovi ilmutanud. „Aga ega see müümine nii kiiresti saagi minna,” ütles sakslane.

