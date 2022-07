Fannyhof – unest ärganud okasroosike

Kunagise linnapea uhke torniga maja Haapsalus Posti tänaval on sarnaselt peatänavaga läbinud põhjaliku uuenduskuuri ja endisest räämas kortermajast on saanud Fannyhofi nime kandev külalistemaja.

Viis aastat suuremas osas tühjana seisnud Posti 20 maja ostis mullu veebruaris sakslane Michael

Harter. Maja müügikuulutusele juhtis Harteri tähelepanu sõber. „Ütlesin alguses, et see maja on viis kinganumbrit liiga suur, aga armusin sellesse kohe,” meenutas ta. Nii saigi ostu-müügi tehing teoks.

„Tavaline eestlane seda maja ei ostaks, sest see on nii suur. Tavaline sakslane ka ei ostaks, sest see ei ole ühe pere maja. Ka kinnisvaraarendaja ei tegeleks sellega, sest maja on puust ning see teeb asja keeruliseks ja riskantseks,” rääkis Harter.

Kindlust nii suur töö ette võtta andis Harterile see, et väljaõppinud linnaplaneerijana on ta Saksamaal aastaid tegutsenud ehitus- ja kinnisvaraalal. Lisaks on tal Eestis usaldusväärne meeskond, kellega on varemgi koos töötanud – juba nõukogude ajal kirikuid restaureerinud inimene ja vanade puumajade restaureerimise kogemusega arhitekt.

Septembris alanud Posti 20 renoveerimistööd on nüüdseks lõppemas, külaliskorterid on juba sisustatud. Avalikuks kasutuseks mõeldud salongi krohvimine on veel pooleli ja tööde järg on jõudnud siseõue korrastamiseni.

