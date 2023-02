Riigikogu valimised: „Keda me valima hakkame? Pallet või?”

„Oi, mina armastan poliitikuid,” ütleb 64aastane Anna Martna poe ees kolm nädalat enne valimisi, „Laar, Rüütel, Meri. Nemad hoolisid meist, aga praegu ei hooli keegi.”

Anna tuleb poest. Heleroheliste kirjadega Rimi koti on ta enda ette maha pannud. On teisipäev, hele ja selge hommik, ere päike võtab silmad vesiseks. Kell on kakskümmend minutit üheteistkümne peal.

Lääne Elu kolmetunnisel ringsõidul avaneb Eestimaa trööstitu pale – rahvas ei tea, keda valida ja pole mõtet ka. Võim on kõrgel ja kaugel, võidab valimised see või teine – pärast lepitakse ikka teistmoodi kokku ja lubadused jäävad täitmata. „Äkki need uued erakonnad, aga noh… Need on ka samamoodi,” ütleb Raivo, pensionär ja endine autolukksepp. Mees rehmab käega ja nookab peaga Palivere poe ees trooniva hiiglasuure sinivalge EKRE valimisplagu poole – kandidaat number see ja see, Palle Kõlar.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!