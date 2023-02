Spetsialist jagab näpunäiteid, kuidas une kvaliteeti parandada

Elutempo kiirenedes, sõja jätkudes Ukrainas ja stressitaseme tõustes võib rahulikult ja kvaliteetselt puhkamine keeruliseks muutuda. Piisav uni on hea tervise alus. Erinevad uuringud on näidanud, et kuni 20-30% inimestest on probleeme une halva kvaliteedi või unetusega.

Kuid mõnikord piisab väikestest muudatustest, mis aitavad teil paremini magada ja puhata. Villatoodete arendaja Flokati esindaja, looduslike kangaste spetsialist Maarja Tikovt jagab näpunäiteid, kuidas une kvaliteeti parandada.

Vähendage magamistoas valgust

Üks lihtsamaid näpunäiteid magama jäämiseks ja kvaliteetse une saamiseks on magamistoa valguse piiramine.

„Ärge unustage enne magamaminekut ette tõmmata öökardinad või rulood. Siis ei pääse öösel tänava- või õuevalgustus magamistuppa ega ei ärata hommikul tõusev päike. Eriti kui päevad lähevad pikemaks. Samuti, kui teie magamistoas on televiisor või arvuti, lülitage see ööseks välja, et nende hoiatustuled ei süttiks ega ei segaks teie tähelepanu enne uinumist. Kui see aga ei aita, proovige silmi katvat unemaski“, ütles Tikovt.

Erinevate uuringute kohaselt võib valgustatud toas magamine tõsta vererõhku, samuti on oht migreeni ja unetuse tekkeks.

Valige looduslikest kiududest valmistatud pidžaama

Kui kuumenete magades üle, lõpetab teie keha unehormooni melatoniini tootmise ja te võite selle tagajärjel ärgata.

“Unekvaliteedi parandamiseks hinnake materjale, millest teie pidžaama on valmistatud. Magamisriideid valides on soovitatav, et need oleksid valmistatud looduslikest kiududest ja võimaldaksid kehal hingata ega kuumeneks üle. Kui talvel saab valida villasest või puuvillasest pikema pidžaama, siis soojal aastaajal soovitatakse kasutada puuvillast, linasest või bambusest valmistatud T-särke“, rääkis spetsialist.

Naise sõnul on vill hingav ning imab ja aurustab niiskust kuni seitse korda paremini kui puuvill.

Vähendage ümbritsevat müra

Rahulikumaks magamiseks jälgige, et sinu magamistoas ei oleks tarbetuid kõrvalisi helisid.

„Vaikne keskkond on sujuva ja kosutava une jaoks väga oluline. Nii et kui magate tundlikumalt, proovige piirata kõrvalisi helisid. Kindlasti sulgege magamistoa aknad ja tuulutusavad. Kardinate ööseks ette tõmbamine vähendab veidi ka väljast tulevat heli. Kui välised helid siiski uinumist takistavad, proovige kõrvatroppe, mida saate osta lähimast apteegist,“ andis Tikovt nõu.

Naine ütleb, et üha populaarsemaks muutuvad telefoniäpid, mis edastavad lõõgastavat monotoonset unemuusikat.

Magamistoas peab olema õige õhutemperatuur

Kvaliteetse une saamiseks peab temperatuur magamistoas olema 15-21 kraadi piires.

“Kui kuumus on väiksem, magate tõenäoliselt raskemini ja ärkate vahepeal üha üles. Kui magamistoas on liiga palav, siis on raske uinuda, hakkate higistama. Kui teil on võimalus toatemperatuuri reguleerida, siis on soovitatav seda enne magamaminekut vähemalt paari kraadi võrra alandada. Nii vähendate küttekulusid ja tagate sujuvama une“, ütles naine.

Looduslikest kiududest voodipesu

Üle poole inimkehast koosneb veest, mis aurustub läbi naha meid jahutades. Osa sellest niiskusest aurustub öösel ja koguneb voodipesusse.

“Niiskustunne segab unerütmi, seega vältige sünteetilistest kangastest, näiteks polüestrist, valmistatud voodipesu. See hoiab kinni soojust ja niiskust. Inimestele, kes kalduvad higistama, soovitan valida villase teki, kuna see imab ja aurustab hästi niiskust. Samuti, kui soovite magada kuivemalt ja tervislikumalt, valige puuvillast, siidist või linasest voodipesu”, selgitab Flokati esindaja.

Ta väidab, et reumahaigete valudele mõjub rohkem niiskus kui jahedus. Valu väheneb, kui nahk saab korralikult hingata, see aga vähendab nahapinna niiskust.

Looge magamamineku rutiin

Tikovt soovitab välja arendada uneharjumused – tegevuste jada, mis lõdvestab, rahustab ja saadab ajule signaali, et lähete peagi magama.

„See võib olla soojas vannis lamamine, hingamis- või kerged joogaharjutused, meditatsioon. Hea unerütmi säilitamiseks on oluline minna magama ja tõusta samal ajal. Samuti peaksite magama minema, kui olete väsinud, lihtsalt ärge tehke seda liiga hilja. Melatoniini tootmise tippaeg on südaööst kella kaheksani hommikul, seega on soovitatav magama minna enne südaööd,“ andis spetsialist nõu.

Naise sõnul tuleks puhkuse parandamiseks vältida alkoholi, sigarette või kofeiini vähemalt kolm tundi enne magamaminekut. Samuti on soovitatav enne magamaminekut vältida raskesti seeditavaid toite.