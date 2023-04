Spetsialist annab nõu, kuidas valida lastele voodipesu

Uue pereliikme sünd pole mitte ainult suur rõõm, vaid ka vastutus. Kõige väiksemate eest tuleb hoolitseda nii hästi kui võimalik. Erilist tähelepanu tuleks pöörata imikute unele. Kvaliteetse une saab tagada õige voodipesu valimisega.

Looduslike kangaste spetsialist ja villatoodete arendaja Flokati esindaja Maarja Tikovt jagab näpunäiteid kuidas beebidele õige voodipesu valida, millele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata ja mida tuleb lapse kasvades meeles pidada.

Tekid imikutele

Vastsündinu organism ei suuda alguses end kaitsta ülekuumenemise ega jahtumise eest. Seetõttu on oluline, et tema esimene tekk oleks valmistatud looduslikest materjalidest ja tagaks piisava soojusringluse esimestest päevadest alates.

„Vill valitakse väikestele mitte ainult sooja pärast – see stimuleerib ka naharetseptoreid, mis ergutavad vereringet ja vastsündinu hingamisprotsessi. Neil põhjustel soovitatakse valida väikelastele esimestest elupäevadest alates villane voodipesu. Temperatuurimuutustega kohanedes kaitseb villane tekk beebisid nii ülekuumenemise kui külma eest,“ rääkis naine.

Magamise ajal, kui beebid aktiivselt liigutavad, võib teki asemel kasutada spetsiaalset magamiskotti. Nii saavad lapsevanemad olla kindlad, et nende lapsel ei hakka öö jooksul külm.

Padjad imikutele

Tavaline padi ei ole beebile vajalik, selle kasutamisel võib lapse lõug olla surutud rindkere vastu ja tal on raske hingata.

„Kui laps kasvab pisut suuremaks, võib valida eriti õhukese 2-3 sentimeetri paksuse padja. See padi peaks olema tugev, kuid mitte liiga kõva. Padja koostis peaks olema võimalikult looduslik. Erinevad udusuled või suled võivad põhjustada allergiat, sulgedest padjatäidised saavad kergesti märjaks ja neis võivada hakata paljunema tolmulestad. Seetõttu soovitatakse valida puuvillast ja villast kombineeritud padjad,“ rääkis spetsialist.

Madratsikatted imikutele

Tähelepanu tuleks pöörata ka madratsikattele. Tavalised linad ei anna sooja, neid tuleb soojendada enda kehasoojusega.

„Looduslikust kiust linad muutuvad soojaks kohe, kui need kehaga kokku puutuvad. Need aitavad vältida nii keha ülekuumenemist kui ka liigset jahtumist. Seega sobib villane või puuvillane lina suurepäraselt imikutele, eriti külmal aastaajal sündinutele,“ rääkis M. Tikovt.

Spetsialisti sõnul kalduvad lapsed sageli põdema haiguseid, mille ajal on higistamine vältimatu. Kuid niiske voodipesu ei aita tõesti lapsel kiiremini taastuda. Seetõttu on sel juhul eriti tähtis valida looduslikust kiust kangad.

Tekid ja padjad suurematele lastele

Ka suuremate laste puhul ei tohi nende und tähelepanuta jätta. Kui lapsed saavad 3-4 aastaseks, siis tuleks 95×135 cm suurune tekk vahetada suurema vastu. Soovitame valida 100 % puuvillased tekikotid, mis lasevad õhku läbi.

„Õhu läbilaskvuse tagamine on väga tähtis, et keha ei hakkaks magamise ajal higistama. See on eriti oluline, kui teie laps on sageli haige või palavikus. Sel juhul on soovitatav valida villane voodipesu. Tänu oma struktuurile loob vill soojusisolatsiooni barjääri, mis kaitseb keha kuuma ja külma eest, imab ja aurustab niiskust,“ mainib spetsialist.

Kui laps suuremaks kasvab, võib üliõhukesed padjad paksemate vastu vahetada. Spetsialisti sõnul on kõige õigem valida padjad, mille täidist saab ise hõlpsasti reguleerida.

“See pikendab padja kasutamise aega. Patja saate lapse kasvades täita, samuti kohandada seda vastavalt magamisharjumustele. Meile kõigile meeldib ju magada erineva suurusega patjadel. Mõnele meeldib kõrgem, teisele madalam padi. See oleneb ka lapse pikkusest ja küpsusest,“ rääkis Flokati esindaja.