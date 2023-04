Katarine Rosalie epistlid: epistel kuritegelikust maksukogumisest ja sellele vastu saamisest

caption id="attachment_353753" align="aligncenter" width="474"] Katarine Rosalie. Illustratsioon: Karel Rahu[/caption]

Nüüd on lõpuks saabunud aeg, mil Universum laseb langeda kõikidel maskidel ning näitab Roimaerakonda ja tema sabarakke kogu nende inetus alastuses ja kurjuses! Nüüd on selgesti näha, kuidas nad valedega hullutasid rahvast enne valimisi, kuidas e-valimistega need valed lausa tsementi valati ja kuidas pärast valimisi on otsekohe tormatud eesti rahva õhukese rahakoti kallale nagu verejanulised röövlid!

Nii nad nüüd tõstavadki kõiki makse, mida üldse võimalik tõsta on, ja postiteenistuse hinda ja üleüldse kõike, et inimeste käest nende raha ära võtta. Tulevad tulumaksud ja kulumaksud, käibemaksud ja seisumaksud, automaksud, jalamaksud ja teemaksud, söögimaksud ja joogimaksud, suhkrumaksud ja soolamaksud, vihmamaksud ja päikesemaksud, saunamaksud, kasvuhoonemaksud ja kodumaksud, maamaksud ja veemaksud ja kõik, ütle ainult.

Kõik need uued maksud ja maksutõusud, millest peavoolumeediagi kirjutab, pole veel midagi. Hoopis olulisem on see, millest peavoolumeedia ei kirjuta, sest ei julge!

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!