Luiki ei tohi sööta

Ornitoloog Tarvo Valker paneb inimestele südamele, et nad madalamatel jääga kaetud veekogudel veelindudele – kühmnokk-luikedele ja partidele – saia söötma ei hakkaks. Tema sõnul rikub sügisene toitmine veelindude liigiomast käitumist. „Luiged võivad jääl oodata paar päeva, lootuses, et kohe tuleb sula. Kui sula ei tule, asuvad nad rändele,” selgitas Valker. Tema sõnul on veelinnu jaoks normaalne lennata korraga 500 kilomeetrit ja nende tavapärased talvised toitumisalad pole kaugel.

Eriti hull on lindudele saia andmine. „Sai on oluliselt erinev toidust, mida nad looduses tavapäraselt söövad. Loomulikult võtab lind saia vastu. Eriti, kui seda talle pakkuda, kui veekogu on külmunud ja lind ootab, et rändele asuda,“ rääkis ta. Juba paar nädalat saia söönud lind enam ära ei lenda, sest siis on neil juba tekkinud harjumus toitu vastu võtta ja langenud füüsiline võimekus.

„Rändlinnud, kelle talvitusalad on kaugemal, asuvad varem teele. Veelinnud, kes talvituvad kõige lähemal, hakkavad minema kõige hiljem,“ ütles Valker.