Eesti aasta puu on Reigi punane pöök

Euroopa aasta puu 2023 konkursil esindab Eestit punane pöök, mis kasvab Hiiumaal Reigi kiriku pastoraadi aias. “Selle istutas 1903. aastal Reigi pastor Richard Georg von Hirschhausen oma poja Theodori sünni puhul,” selgitas aasta puu žürii liige Mart Erik.

Puul on rohkelt kultuuriloolisi kokkupuutepunkte. Kuulsaim neist on ehk Soome kirjaniku Aino Kallase romaan „Reigi õpetaja“. “Ja veel võiks mainida nüüdisajast tähtsat seika, et Tõnu Õnnepalu kirjutas oma menuraamatu „Piiririik“ Emil Tode nime all pastoraadi ülakorrusel,” ütles Erik.

Pöögi looduslik areaal Eestimaale ei ulatu, ent soojeneva kliima tingimustes võib pöögist saada tulevikus harilik puu meie metsadeski. Niisiis on Reigi pöök ka omamoodi saadik tulevikust.

Reigi punase pöögi konkurentideks Eesti-sisesel konkursil olid setode püha puu Verhuulitsa lautsipettäi ja Lippmaa pärn Abruka saarel.