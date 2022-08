Sihtasutus Läänemaa otsib arendusjuhti

Sihtasutus Läänemaa pikendas konkurssi arendusjuhi kohale nädala jagu.

„Suve- ja puhkuste aeg, arvasime, et on hea mõte pikendada,” ütles SA Läänemaa juhataja Irene Väli Lääne Elule. Esialgu 21. augustini kestma pidanud konkurss kestab 28. augustini. Seni on arendusjuhi kohale laekunud viis avaldust. Arendusjuht vastutab suurte maakondlike projektide, näiteks maakonna arengustrateegia eest.

Sihtasutus otsib arendusjuhti, sest pool aastat seda tööd teinud Neeme Suurest sai eilsest keskkonnaministri nõunik.