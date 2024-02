1. märtsist hakkab sihtasutuses Läänemaa turismijuhina tööle Ivika Uusmaa, kes valiti välja viie kandidaadi seast.

SA Läänemaa tegevjuhi Irene Väli sõnul rääkis Uusmaa kasuks see, et ta on turismiettevõtlusalase kõrgharidusega ja töötanud paarkümmend aastat ka turismikorraldajana, mis tähendab, et Uusmaal on praktilised kogemused turismivaldkonnast. „Vestlusel temaga tuli välja tõeline kirg turismi arengu vastu ja oli tunda, et see valdkond on tema jaoks oluline,” ütles Väli.

