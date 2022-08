Kutsehariduskeskuse juhtkond vahetub

Sellest õppeaastast juhib pensionile läinud Ingrid Danilovi asemel Haapsalu kutsehariduskeskust Riinu Raasuke, ameti panevad maha ka arendusdirektor Aile Nõupuu ja õppedirektor Ülle Ojamäe.

„Töölepingud lõppevad augusti teises pooles,” ütles Raasuke. „Loodame uued inimesed leida niipea kui võimalik, aga oleme valmis, et nad saavad tööle asuda septembri lõpus,” selgitas ta.

Konkurss arendus- ja õppedirektori leidmiseks lõppes 15. augustil. Direktori sõnul ülemäära palju avaldusi laekunud ei ole. „Arendusdirektori kohale laekus veidi alla kümne ja õppedirektori kohale üle kümne avalduse.” ütles Raasuke. Tema sõnul on huviliste hulgas igati asjalike kandidaate. Peamiselt on tegemist kohalike või Läänemaaga seotud inimestega, kuid üksikuid kandidaate on ka kaugemalt. „Valik lihtne olema ei saa,” ütles Raasuke.

Ligi 17 aastat kutsehariduskeskuse arendusdirektorina töötanud Nõupuu koolist ei lahku, vaid jätkab tundide andmist ja koolituste läbiviimist. Õppedirektor Ojamäe, kes on koolis töötanud 20 aastat, läheb tööle Oru kooli. „Mõlemad on meiega käinud pika teekonna,” ütles Raasuke.