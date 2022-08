EKRE tahab Lihula samba taas püsti panna

Lääneranna EKRE loodab skandaalse Lihula samba koopia 2. septembril avada Lihula pargis.

Plaanist panna sammas üles Lihula kalmistule, selle algsesse asupaika, on loobutud, sest kolm aastat tagasi Lääneranna vallavolikogu selleks luba ei andnud. „Olgu ta siis surnuaiast väljas. Võibolla on isegi auväärsem paik. Pargis võiks olla kohta igale seltskonnale. Mõte oleks, et sellest saaks sammaste park,” ütles Lääneranna vallavolikogu EKRE fraktsiooni juht Meelis Malk Lääne Elule teisipäeval.

Lihula pargis juba asub Vabadussõja ausammas. Teiseks paigaldab SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) sinna kunagise Lihula vallavanema Tiit Madissoni mälestuskivi, mille autor on skulptor Paul Mänd. Kivi avatakse samuti 2. septembril, Lihula samba teisaldamise aastapäeval.

