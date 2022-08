Sel nädalavahetusel toimub läbi aegade võimsaima esinejateriviga Augustibluus

Sel nädalavahetusel, 5.-7. augustini, toimub Haapsalus muusikafestival Augustibluus, mis kannab järjekorranumbrit 28. Reedest pühapäevani toimub festivali seitsmel laval kokku 31 kontserti. Esinejaid saabub festivalile Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Brasiiliast, Itaaliast, Suurbritanniast, Soomest ja Austriast, loomulikult on kohal ka Eesti bluusiparemik. Lisaks kontsertidele toimuvad festivali raames töötoad, viktoriin, öine bluusijämm ning heategevuslik pokkeriturniir.

Reedel, 5. augustil astub festivali pealavale Ariel Posen, keda Rolling Stone Magazine peab „tänapäeva kitarrikangelaseks” ja kelle Music Radar on „maailma kümne parima rokkkitarristi” hulka valinud. Bluusi sünnimaalt USAst on Augustibluusile saabumas Devon Allman Project, kus teevad kaasa bluusimaailma tippu kuuluvad kitarristid Larry McCray ja JD Simo. Ameerikast on festivalile saabumas ka suupillimängija ja laulja Tad Robinson, kes Ameerika džäss- ja bluusmuusika ajakirja DownBeat arvates on jõudnud parimate elusolevate bluusilauljate nimekirja tippu ning kel on ette näidata suisa kümme Blues Music Awards’i (Bluusimuusika Grammyd) nominatsiooni.

Otse Nashville’ist saabub kodumaale Eesti edukaim kitarrist Laur Joamets, kes on ookeani taga koos Lõuna-Aafrika päritolu lauljanna Laura Reed’iga loonud bändi LORE. Esmakordselt astub Augustibluusi lavale Karl-Erik Taukar spetsiaalselt selleks festivaliks loodud kavaga „Sinine Laupäev: Taukar Goes Blues”. Tegemist on ainukordse ülesastumisega, kus Taukar koos erikülalistega toob lavale valiku põnevaid töötlusi eesti muusika kullafondi kuuluvatest bluusipaladest.

Festivali pealaval, mis asub Haapsalu Piiskopilinnuses, toimuvad kontserdid reede ja laupäeva õhtul. Programmi mahuvad ka akustilised kontserdid vanas raudteejaamas, väiksemad esinemised restorani Soffa, Puhvet Kapp ja Aasia Villa terrassidel. Kahel ööl avab uksed Haapsalu kultuurikeskusesse loodav kahe saaliga ööklubi, kus saab nautida bluusijämmi või veeta aega DJ poolt pakutava muusika saatel. Festivali lõpetab pühapävane gospel-kontsert Haapsalu toomkirikus.

Piletilevis on müügil festivali passid, mis tagavad sissepääsu kõikidele festivali raames toimuvatele kontsertidele ning ööklubisse. Reedel ja laupäeval Haapsalu Piiskopilnnuses toimuvate kontsertõhtute, raudtejaama akustilise sessiooni, luulekontserdi ja ööklubi ning kirikukontserdi pileteid on eraldi võimalik osta vaid kohapeal.