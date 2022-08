Haapsalus nädalalõpul tehtud sigadusi uurib politsei

Reedel süüdati tivolis desovahend, laupäeval murti Haapsalus Posti tänaval noor õunapuu.

Ööl vastu laupäeva murti Haapsalus Posti tänaval üks hiljuti istutatud õunapuu. Linnapea Urmas Sukles ütles, et politseile on tehtud juhtunu kohta avaldus. Ta avaldas lootust, et politsei leiab tegijad üles.

„Küsimus pole isegi rahalises kahjus,” ütles Sukles ja tunnistas, et tal pole teo iseloomustamiseks sõnu. Tema teada rohkem puid peatänaval murtud poole.

Noored puud istutati linna peatänava uuenduskuuri käigus möödunud sügisel ja tänavu kevadel.

Haapsalu politsei välijuhi Rene Pajula sõnul on nad peatänaval puu murdmise kohta saanud linnavalitsuse avalduse ja menetlust on alustanud. Menetletakse ka reedel Uuemõisas Rannarootsi keskuse juures tivolis desovahendi süütamise asja.